Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 10-Jährige von Auto erfasst

Mönchengladbach (ots)

Am Freitag, 1. Juni, ist es auf der Grünstraße in Odenkirchen zu einem Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein 10-jähriges Mädchen leicht verletzt wurde.

Ein 42-jähriger Autofahrer war dort gegen 18.30 Uhr in Richtung Kölner Straße unterwegs, als das Mädchen ersten Erkenntnissen zufolge mit ihrem Tretroller die Fahrbahn querte und von dem Auto erfasst wurde. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten sie leicht verletzt in ein Krankenhaus. (at)

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