Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung: Vermisste 17-Jährige

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht eine 17-Jährige und bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe. Das Mädchen ist in einer Einrichtung in Bergheim untergebracht. Dort hielt sie sich letztmalig am 17. Mai auf. Seitdem wird sie vermisst. Ihren Lebensmittelpunkt hat die Vermisste in Mönchengladbach.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen?

Das Mädchen ist ca. 1.60 Meter groß, trägt dunkle, lange Haare und hat braune Augen.

Ein Bild der Vermissten kann unter folgendem Link im Fahndungsportal der Polizei NRW eingesehen werden: https://polizei.nrw/fahndung/205269

Solange der Link funktioniert, ist die Fahndung aktuell. Hinweise nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161 290 entgegen. (lh)

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