Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei sucht Zeugen | 9-jährige Radfahrerin gestürzt

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei sucht aktuell Zeugen, die am vergangenen Freitag, 29. Mai, eine Verkehrsunfallflucht auf der Wehnerstraße beobachtet haben.

Ein 9-jähriges Mädchen war dort ersten Erkenntnissen zufolge gegen 8.30 Uhr in Begleitung ihrer Mutter auf dem Fahrrad in Richtung B57 unterwegs. Das Mädchen sei auf dem dortigen Bürgersteig gefahren, als eine unbekannte Autofahrerin gleichzeitig von einem Parkplatz habe fahren wollen. Damit es nicht zu einem Zusammenstoß kommt, sei die 9-Jährige mit ihrem Fahrrad ausgewichen und in ein Gebüsch gestürzt. Dabei wurde sie leicht verletzt. Die Autofahrerin habe sich daraufhin von der Unfallstelle entfernt.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 02161 290 entgegengenommen. (sts)

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