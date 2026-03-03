Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Zeugen gesucht

53567 Buchholz (Westerwald), B8 (ots)

Am Montag, den 02.03.2026 ereignete sich gegen 12:25 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B8 Zwischen den Ortschaften Kircheib und Buchholz in Fahrtrichtung Hennef. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen setzte ein grauer Audi A6 in der Kurve an einer unübersichtlichen Stelle zum Überholen eines vor ihm fahrenden PKW Citroen Berlingo und eines Gliederzug-LKW an. In der Folge verunfallte der graue Audi mit dem vor ihm fahrenden PKW und kam von der Fahrbahn ab. Im Anschluss entfernte sich der Audi mit einem erheblichen Frontschaden unerlaubt von der Unfallörtlichkeit in Richtung Buchholz/Mendt. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder die Insassen des grauen Audi geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de zu melden.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell