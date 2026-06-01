Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Straßenraub auf der Wickrather Straße und an der Landwehr - Polizei sucht Zeugen

Mönchengladbach (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden bei der Polizei zwei Raubstraftaten angezeigt.

Am Samstag, 30. Mai, griff ein Unbekannter auf der Wickrather Straße gegen 14 Uhr dem 71-jährigen Anzeigenerstatter an den Unterarm und entriss ihm seine Armbanduhr. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung Vierhausstraße und stieg in einen Bus der Linie 8 ein. Nach derzeitigem Ermittlungsstand handelt es sich bei dem Tatverdächtigen um einen etwa 1.80 Meter großen Mann mit Bart. Er trug einen braunen Kapuzenpullover, eine Sonnenbrille sowie einen braunen Rucksack.

Am Folgetag, dem 31. Mai, kam es gegen 23.20 Uhr auf der Straße An der Landwehr zu einem weiteren Straßenraub. Ein 25-Jähriger befuhr mit seinem Auto bei heruntergelassenem Fenster die Straße, als neben ihm ein mit zwei Personen besetzter schwarzer Motorroller hielt. Eine der Personen fragte den Autofahrer nach der Uhrzeit. Während der 25-Jährige auf den Bordcomputer seines Fahrzeugs blickte, griff der Sozius nach dessen Arm und entriss ihm seine Armbanduhr. Anschließend flüchteten die beiden Tatverdächtigen mit dem Roller in Richtung Rheydt. Dabei missachtete der Fahrer mehrere rote Ampeln und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fort. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen schwarzen Motorroller der Marke Yamaha. Die beiden etwa 20 Jahre alten Tatverdächtigen waren schwarz gekleidet und trugen jeweils einen schwarzen Motorradhelm. Eine sofort von der Polizei eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Polizei Mönchengladbach bittet Zeugen, die die Taten beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 29-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell