Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Mann beschädigt Glasfenster mit Eisenstange

Sonneberg (ots)

Am Freitag, dem 10.04.2026, gegen 08:15 Uhr wurde der Polizei in Sonneberg eine Person gemeldet, die die Schaufensterscheiben eines Drogeriemarktes in Sonneberg beschädigen soll. Vor Ort stellten die Beamten einen Mann fest, der mit einer Eisenstange auf die Scheibe des Marktes einschlug und diese beschädigte. Als der Mann die Polizeibeamten bemerkte, bedrohte er diese mit der Eisenstange. Um den augenscheinlich stark aufgebrachten Mann festnehmen zu können, mussten die Beamten unmittelbaren Zwang anwenden. Unter anderem setzten sie Pfefferspray ein. Nach der Festnahme wurde der Mann zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine weiteren Personen verletzt. Gegebenenfalls erfolgt eine Nachmeldung durch die Polizei.

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