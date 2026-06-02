Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 8-Jähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Am Montag, 1. Juni, ist es gegen 15.10 Uhr auf der Keplerstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter und einem Kind gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 16-Jähriger mit seinem E-Scooter den Gehweg auf der Keplerstraße. Zeitgleich überquerte ein 8-Jähriger zu Fuß den Gehweg. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den 8-Jährigen in ein Krankenhaus.

Für den E-Scooter bestand kein gültiger Versicherungsschutz. Gegen den 16-Jährigen wird nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. (at)

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