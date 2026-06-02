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Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu "E-Scooter-Fahrer nach Sturz schwer verletzt": 14-Jähriger verstorben

Mönchengladbach (ots)

Der 14-jährige E-Scooterfahrer, der am Montag, 25. Mai, bei einem Alleinunfall an der Mülgaustraße lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Montag, 1. Juni, im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (cr)

Zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6281877

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle
Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

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