Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtragsmeldung zu "E-Scooter-Fahrer nach Sturz schwer verletzt": 14-Jähriger verstorben

Mönchengladbach (ots)

Der 14-jährige E-Scooterfahrer, der am Montag, 25. Mai, bei einem Alleinunfall an der Mülgaustraße lebensgefährlich verletzt wurde, ist am Montag, 1. Juni, im Krankenhaus an den Folgen des Unfalls verstorben.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. (cr)

Zur ursprünglichen Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6281877

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