Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Öffentlichkeitsfahndung nach Raubdelikten - Polizei bittet um Mithilfe

Mönchengladbach (ots)

Nach mehreren räuberischen Diebstählen zum Nachteil von Frauen unterschiedlichsten Alters in den vergangenen Wochen sucht die Polizei im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung einen tatverdächtigen Mann.

Der auf dem Phantombild abgebildete Tatverdächtige steht im Verdacht am Montag, 25. und Dienstag, 26. Mai, zwischen 10 und 11 Uhr, am Samstag, 30. Mai, gegen 11.35 Uhr sowie am Dienstag, 2. Juni, gegen 13.25 Uhr insgesamt fünf Raubdelikte im Bereich Engelsholt, Pongs, Ohler und im Stadtwald verübt zu haben. Dabei soll er den Frauen gewaltsam Ketten vom Hals gerissen und sie geschlagen haben.

Die Polizei veröffentlicht heute ein Phantombild, das den Tatverdächtigen zeigt und bittet um Mithilfe aus der Bevölkerung: Wer kennt den Mann oder kann sachdienliche Hinweise geben? Außerdem sensibilisiert die Polizei: Seien Sie aufmerksam, wenn Ihnen ein Unbekannter beschädigten Schmuck zum Kauf anbieten möchte.

Das Fahndungsfoto kann unter folgendem Link aufgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/205463

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: Zwischen 30 und 50 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur, dunkler Teint, Glatze bzw. kurze, dunkle Haare. Er hatte ein dunkelgraues bzw. schwarzes Herrenfahrrad bei sich.

Sachdienliche Hinweise auf den Tatverdächtigen oder die Taten sowie Hinweise zu möglichen Kaufanfragen nimmt die Polizei Mönchengladbach unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (cr)

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