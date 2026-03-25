PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Sicher digital im Alltag" - Termin vormerken!

Mönchengladbach (ots)

Vom 22. bis 28. Juni läuft in Mönchengladbach die Digitalwoche - und auch die Polizei Mönchengladbach ist wieder mit dabei.

Egal ob Fake-Shops, Online-Betrug, Enkeltrick oder Datenklau: Es gibt viele Risiken in der digitalen Welt. Besonders davon betroffen sind Seniorinnen und Senioren, da Betrüger diese aufgrund ihrer Unerfahrenheit häufig im Fokus haben. Die finanziellen, aber auch psychischen Folgen können dramatisch sein.

Aus diesem Grund informieren Experten der Kriminalprävention und des Opferschutzes der Polizei Mönchengladbach in einem 60-minütigen Vortrag über die aktuellen strafrechtlichen Phänomene im digitalen Raum. Die Teilnehmer erhalten dort Tipps, wie sie sich schützen und worauf sie bei den verschiedenen Betrugsarten achten sollten. Im Anschluss besteht außerdem die Möglichkeit, unseren Experten Fragen zu stellen.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 24. Juni, von 15.30 bis 17 Uhr in der Volkshochschule Mönchengladbach, Lüpertzender Straße 85, 41061 Mönchengladbach statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Daher wird um Anmeldung gebeten. Entweder online über https://vhs-mg.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/261D1004, per Mail an vhs-service@moenchengladbach.de oder telefonisch unter 02161/256400.

Die Digitalwoche Mönchengladbach wird von der Volkshochschule sowie dem Smart City Programmbereich der Stadt Mönchengladbach organisiert. Sie bietet allen Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters die Möglichkeit, bei Veranstaltungen, Workshops und Mitmach-Aktionen die digitale Welt näher kennenzulernen und zu erleben. Alle Events im Rahmen der Digitalwoche sind kostenfrei. Mehr Informationen zu weiteren Veranstaltungen sind hier zu finden: https://www.stadt.mg/digitalwoche

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach
Pressestelle

Telefon: 02161 29 10222
E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de
https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Mönchengladbach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Weitere Meldungen: Polizei Mönchengladbach
Alle Meldungen Alle
  • 24.03.2026 – 15:16

    POL-MG: Auto entwendet - Tatverdächtiger identifiziert

    Mönchengladbach (ots) - Am Dienstag, 27. Januar, kam es in der Nacht zu einem Einbruch in eine Mönchengladbacher Firma, bei dem unter anderem zwei Autos entwendet wurden. Ein Zeuge sichtete am Dienstag, 17. März, eines der entwendeten Autos in Viersen. In der darauffolgenden Dienstagnacht, 24. März, konnte ein Streifenteam den 43-Jährigen mit dem entwendeten Kia Picanto in Viersen antreffen. Er war mit dem ...

    mehr
  • 24.03.2026 – 11:45

    POL-MG: Motorradunfall auf Zoppenbroicher Straße | 16-Jährige schwer verletzt

    Mönchengladbach (ots) - Am Montag, 23. März, ist es in Giesenkirchen-Mitte zu einem Unfall zwischen einer Autofahrerin und einer Motorradfahrerin gekommen. Letztere wurde dabei schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 50-jährige Autofahrerin gegen 8.20 Uhr auf der Straße Langmaar unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Zoppenbroicher Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren