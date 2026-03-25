Polizei Mönchengladbach

POL-MG: "Sicher digital im Alltag" - Termin vormerken!

Mönchengladbach (ots)

Vom 22. bis 28. Juni läuft in Mönchengladbach die Digitalwoche - und auch die Polizei Mönchengladbach ist wieder mit dabei.

Egal ob Fake-Shops, Online-Betrug, Enkeltrick oder Datenklau: Es gibt viele Risiken in der digitalen Welt. Besonders davon betroffen sind Seniorinnen und Senioren, da Betrüger diese aufgrund ihrer Unerfahrenheit häufig im Fokus haben. Die finanziellen, aber auch psychischen Folgen können dramatisch sein.

Aus diesem Grund informieren Experten der Kriminalprävention und des Opferschutzes der Polizei Mönchengladbach in einem 60-minütigen Vortrag über die aktuellen strafrechtlichen Phänomene im digitalen Raum. Die Teilnehmer erhalten dort Tipps, wie sie sich schützen und worauf sie bei den verschiedenen Betrugsarten achten sollten. Im Anschluss besteht außerdem die Möglichkeit, unseren Experten Fragen zu stellen.

Der Vortrag findet am Mittwoch, 24. Juni, von 15.30 bis 17 Uhr in der Volkshochschule Mönchengladbach, Lüpertzender Straße 85, 41061 Mönchengladbach statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, allerdings ist die Teilnehmerzahl begrenzt. Daher wird um Anmeldung gebeten. Entweder online über https://vhs-mg.de/programm/kw/bereich/kursdetails/kurs/261D1004, per Mail an vhs-service@moenchengladbach.de oder telefonisch unter 02161/256400.

Die Digitalwoche Mönchengladbach wird von der Volkshochschule sowie dem Smart City Programmbereich der Stadt Mönchengladbach organisiert. Sie bietet allen Bürgerinnen und Bürgern jeden Alters die Möglichkeit, bei Veranstaltungen, Workshops und Mitmach-Aktionen die digitale Welt näher kennenzulernen und zu erleben. Alle Events im Rahmen der Digitalwoche sind kostenfrei. Mehr Informationen zu weiteren Veranstaltungen sind hier zu finden: https://www.stadt.mg/digitalwoche

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