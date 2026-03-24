Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Auto entwendet - Tatverdächtiger identifiziert

Mönchengladbach (ots)

Am Dienstag, 27. Januar, kam es in der Nacht zu einem Einbruch in eine Mönchengladbacher Firma, bei dem unter anderem zwei Autos entwendet wurden.

Ein Zeuge sichtete am Dienstag, 17. März, eines der entwendeten Autos in Viersen. In der darauffolgenden Dienstagnacht, 24. März, konnte ein Streifenteam den 43-Jährigen mit dem entwendeten Kia Picanto in Viersen antreffen. Er war mit dem gestohlenen Auto unterwegs, an dem zwischenzeitlich andere Kennzeichen angebracht worden waren. Diese Kennzeichen waren ebenfalls zur Fahndung ausgeschrieben. Im Fahrzeug fand die Polizei weiteres Diebesgut aus dem Einbruch in die Mönchengladbacher Firma.

Das Auto und die Kennzeichen wurden sichergestellt. Der 43-Jährige wurde aufgrund bereits bestehender Untersuchungshaftbefehle vorläufig festgenommen. Gegen ihn ermittelt nun die Polizei Mönchengladbach wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel und dem Diebstahl von Kraftwagen. (at)

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