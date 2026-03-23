Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Stadt Mönchengladbach - Neues Verfahren erleichtert Anzeige öffentlicher Veranstaltungen in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots)

Wer in Mönchengladbach eine öffentliche Veranstaltung plant, soll Anträge künftig einfacher stellen können. Die Stadt führt dafür ein neues Verfahren zur Anzeige öffentlicher Veranstaltungen ein. Künftig erfasst ein einheitliches Formular alle wichtigen Angaben. Diese werden intern an die zuständigen städtischen Fachbereiche weitergeleitet. Das soll die Bearbeitung von Ausnahmegenehmigungen beschleunigen und den Aufwand für Veranstalterinnen und Veranstalter spürbar verringern.

Das neue Verfahren bündelt die bisherigen Abläufe und macht sie übersichtlicher. Ziel ist es, möglichst viele Genehmigungsschritte über die einheitliche Veranstaltungsanzeige abzuwickeln. So wird das Verfahren für Veranstalterinnen und Veranstalter leichter nachvollziehbar und einfacher handhabbar.

Eine neu eingerichtete Lotsenfunktion steuert den verwaltungsinternen Ablauf. Sie sorgt dafür, dass notwendige Anträge an die richtigen Stellen gelangen und dort bearbeitet werden. Gleichzeitig ist sie ordnungsbehördliche Ansprechstelle. Eine weitere Beratungs- oder Servicefunktion ist damit jedoch nicht verbunden. In Einzelfällen kann weiterhin eine gesonderte Prüfung erforderlich sein.

Weitere Informationen sowie das Formular zur Anzeige einer öffentlichen Veranstaltung stehen auf der städtischen Webseite: https://service.moenchengladbach.de/suche/-/egov-bis-detail/dienstleistung/2875441/show

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