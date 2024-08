Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Raub in Schrievers: Unbekannte nehmen Bauchtasche an sich

Mönchengladbach (ots)

Im Stadtteil Schrievers an der Bachstraße Ecke Trierer Straße haben zwei unbekannte Männer am Montagabend, 5. August, um 19.25 Uhr einen 26-Jährigen angegriffen und beraubt.

Laut eigenen Angaben war der 26-Jährige zu Fuß auf der Bachstraße in Richtung Rheydt Innenstadt unterwegs, als ihm plötzlich die beiden Unbekannten in den Weg traten. Einer der beiden habe ihm einen Schlag gegen den Kopf versetzt. Daraufhin sei er zu Boden gestürzt und die beiden Männer hätten ihm seine Bauchtasche samt Portemonnaie und Handy entwendet und ihn erneut geschlagen. Anschließend seien sie in Richtung Trierer Straße geflüchtet, dort in einen grauen Kleinwagen gestiegen und geflohen. In dem Auto habe sich noch eine Frau befunden.

Der 26-Jährige trug leichte Verletzungen davon. In seiner Bauchtasche hatten sich unter anderem sein Handy und sein Portemonnaie befunden.

Der Polizei liegen diese Informationen zu den beiden Tätern vor: Der eine ist ca. 1,70 Meter groß, hat eine stämmige Statur, trägt einen Bart am Kinn sowie längere schwarze Haare, wobei die Seiten rasiert sind. Er trug zur Tatzeit einen schwarzen Pullover und eine dunkle Jeans. Der zweite ist ungefähr 1,70 Meter groß, dünn, trägt ebenfalls einen Bart und hat schwarze Haare. Er trug ein schwarzes T-Shirt und weiße Jeans.

Die Polizei nimmt Hinweise zu dem Fall und zur Identität der Täter unter der Telefonnummer 02161-290 entgegen. (jn)

