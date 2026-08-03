POL-BOR: Gronau - Straßensperrung aufgrund eines Lkw-Brandes
Gronau (ots)
Aktuell brennt auf der Steinfurter Straße / B54 ein Lkw. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die Steinfurter Straße wird in Höhe der Ab- und Auffahrt zur B54 komplett gesperrt. Wir berichten nach. (sb)
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