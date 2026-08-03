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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Straßensperrung aufgrund eines Lkw-Brandes

Gronau (ots)

Aktuell brennt auf der Steinfurter Straße / B54 ein Lkw. Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Die Steinfurter Straße wird in Höhe der Ab- und Auffahrt zur B54 komplett gesperrt. Wir berichten nach. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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