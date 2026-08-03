POL-BOR: Gronau - Straßensperrung aufgrund eines Lkw-Brandes

Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Von-Rhemen-Straße; Tatzeit: zwischen 26.07.2026, 06.00 Uhr und 02.08.2026, 16.00 Uhr; In ein Einfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt an der Von-Rhemen-Straße zu verschaffen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 26.07.2026 und dem 02.08.2026. Die Polizei hat die Ermittlungen ...

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