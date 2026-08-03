Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei zieht Wochenbilanz zu Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Kreis Borken (ots)

Mit einem Atemalkoholwert von 1,46 Promille war eine Pkw-Fahrerin in Borken unterwegs. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stellten Polizeibeamte Alkoholgeruch fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab, dass die Frau unter Alkoholeinfluss stand. Ein Arzt entnahm ihr eine Blutprobe. Die eingesetzten Beamten untersagten der Fahrerin die Weiterfahrt und leiteten ein entsprechendes Strafverfahren ein.

In der vergangenen Woche stellte die Polizei im Kreis Borken insgesamt 17 Verkehrsteilnehmer fest, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Straßenverkehr teilnahmen. In allen Fällen entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Die Beamten leiteten entsprechende Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Im Einzelnen: Im Nordkreis registrierte die Polizei einen Verkehrsteilnehmer in Ahaus und einen in Legden, der unter Alkoholeinfluss stand. Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen ein Fahrzeugführer in Heek, zwei in Ahaus sowie sechs in Gronau.

Im Südkreis stellte die Polizei neben dem genannten Fall zwei Verkehrsteilnehmer in Bocholt fest, die unter Alkoholeinfluss ein Fahrzeug führten. Darüber hinaus stellten die Einsatzkräfte in Borken zwei und in Südlohn einen Fahrzeugführer fest. Diese standen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln.

Die Polizei appelliert erneut eindringlich: Hände weg von Alkohol und Drogen! Wer im Straßenverkehr berauscht ein Fahrzeug führt, bringt sich und andere in Gefahr - unabhängig davon, ob man mit dem Auto, dem Pedelec, dem Fahrrad oder einem E-Scooter unterwegs ist. Bereits geringe Mengen können die Fahrtüchtigkeit erheblich beeinträchtigen und zu gefährlichen Situationen im Straßenverkehr führen. Es drohen empfindliche Strafen oder der Verlust der Fahrerlaubnis. In vielen Fällen wird eine medizinisch-psychologische Untersuchung (MPU) erforderlich. (sb)

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