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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - Alkoholisiert und mit manipuliertem E-Scooter unterwegs

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Bürgerweg;

Unfallzeit: 02.08.2026, 20.30 Uhr;

Sein Sturz mit einem E-Scooter blieb für einen 43-jährigen Mann am Sonntagabend in Schöppingen nicht ohne Folgen: Er war auf der Hauptstraße in Richtung Bürgerweg unterwegs. Als er beabsichtigte nach rechts auf die Steinfurter Straße abzubiegen, verlor er sein Gleichgewicht und stürzte. Dabei touchierte er ein Gebäude und verursachte leichten Sachschaden. Anschließend wollte der 43-Jährige die Unfallstelle verlassen. Der Hauseigentümer hatte das Geschehen jedoch mitbekommen, hielt den Mann auf und verständigte die Polizei.

Vor Ort ergaben sich Hinweise darauf, dass der 43-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Zudem stellten die Einsatzkräfte fest, dass der von ihm geführte E-Scooter technisch manipuliert worden war. Sie stellten das Fahrzeug sicher und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen dauern an. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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