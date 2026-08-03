Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Von-Rhemen-Straße;

Tatzeit: zwischen 26.07.2026, 06.00 Uhr und 02.08.2026, 16.00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt an der Von-Rhemen-Straße zu verschaffen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 26.07.2026 und dem 02.08.2026. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

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