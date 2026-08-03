PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Von-Rhemen-Straße;

Tatzeit: zwischen 26.07.2026, 06.00 Uhr und 02.08.2026, 16.00 Uhr;

In ein Einfamilienhaus eindringen wollten bislang unbekannte Täter in Bocholt. Die Einbrecher versuchten sich gewaltsam Zutritt zu dem Objekt an der Von-Rhemen-Straße zu verschaffen. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 26.07.2026 und dem 02.08.2026. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 03.08.2026 – 11:58

    POL-BOR: Bocholt - Fensterscheibe beschädigt - Geldbörse entwendet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Casinowall; Tatzeit: zwischen 01.08.2026, 22.00 Uhr und 02.08.2026, 10.45 Uhr; Die Seitenscheibe eines Pkw eingeschlagen haben bislang unbekannter Täter in Bocholt. Der Mercedes stand zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in einem Parkhaus am Casinowall. Die Unbekannten zerstörten die Scheibe und entwendeten unter anderem die Geldbörse des Fahrzeughalters. Die Polizei bittet um ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 14:31

    POL-BOR: Gronau . Versammlung verläuft störungsfrei

    Gronau (ots) - In Gronau hat am Sonntagnachmittag eine Versammlung an der Urananreicherungsanlage stattgefunden. Daran nahmen circa 100 Personen teil. Nach einer Auftaktkundgebung am Bahnhof hatte zunächst ein Aufzug per Fahrrad zur Anlage geführt. Die von der Polizei begleitete Versammlung verlief störungsfrei. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Pressestelle Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier ...

    mehr
  • 02.08.2026 – 14:18

    POL-BOR: Gronau - Verkehrsunfallflucht mit Trunkenheit im Straßenverkehr

    Gronau (ots) - Unfallort: Gronau, Kreisverkehr Enscheder Straße / Buterland / Königstraße; Unfallzeit: 01.08.2026, 05.55 Uhr; Ein lauter Knall weckte am frühen Samstagmorgen Anwohner im Bereich des Kreisverkehrs Enscheder Straße / Buterland / Königstraße. Ein 20-jähriger Autofahrer aus Enschede war in Begleitung von drei Mitfahrenden auf der Enscheder Straße ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren