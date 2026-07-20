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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in abgestellten Wagen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Bocholter Straße;

Tatzeit: zwischen 19.07.2026, 19.50 Uhr, und 20.07.2026, 10.20 Uhr;

Gewaltsam sind Unbekannte in der Nacht zum Montag in Borken in ein geparktes Auto eingedrungen. Dazu kam es am der Bocholter Straße, wo die Täter den Wagen angingen. Dabei richteten sie erheblichen Schaden an und in dem Fahrzeug an. Es hatte zum Zeitpunkt der Tat auf der Einfahrt zu einem Grundstück gestanden. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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