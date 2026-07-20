POL-BOR: Bocholt - Gewaltsamer Einbruch in einen Betrieb
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Harderhook;
Tatzeit: zwischen 18.07.2026, 06.00 Uhr und 19.07.2026, 13.00 Uhr;
Auf Arbeitsmaterialien abgesehen hatten es bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam durch ein Rolltor Zutritt zu dem Betrieb am Harderhook. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag. Aus dem Innern entwendeten sie Arbeitsmaterial im Wert von mehreren zehntausend Euro.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)
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