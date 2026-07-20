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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Gewaltsamer Einbruch in einen Betrieb

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Harderhook;

Tatzeit: zwischen 18.07.2026, 06.00 Uhr und 19.07.2026, 13.00 Uhr;

Auf Arbeitsmaterialien abgesehen hatten es bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam durch ein Rolltor Zutritt zu dem Betrieb am Harderhook. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag. Aus dem Innern entwendeten sie Arbeitsmaterial im Wert von mehreren zehntausend Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat unter Tel. (02871) 2990 zu melden. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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