Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zusammenstoß mit zwei Radfahrern - Polizei sucht Lkw-Fahrer und Zeugen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße/ Westend;

Unfallzeit: 16.07.2026, 17.00 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und zwei Radfahrern sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 17.00 Uhr.

Zwei Jugendliche fuhren mit ihren Fahrrädern auf der Dinxperloer Straße in Richtung Meckenemstraße. Beide überquerten die grün zeigende Ampel an der Kreuzung Westend, um die Fahrt geradeaus fortzusetzen. Zeitgleich beabsichtigte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer, von der Dinxperloer Straße nach rechts auf die Straße Westend abzubiegen. Dabei touchierte der Lkw die beiden Fahrräder und die zwei Jugendlichen stürzten.

Zeugen hielten den Lkw-Fahrer an und sprachen mit ihm. Die beiden Jugendlichen gingen zunächst davon aus, unverletzt zu sein. Da sich alle Beteiligten anschließend vom Unfallort entfernten, ohne ihre Personalien auszutauschen, wandten sich die Minderjährigen im Nachgang gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten an die Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass beide leichte Verletzungen erlitten hatten.

Die Polizei sucht nun den Lkw-Fahrer sowie die Zeugen, die vor Ort mit ihm gesprochen haben. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

Abschließend gibt die Polizei nochmal den Hinweis: Gerade bei Verkehrsunfällen mit Kindern oder Jugendlichen sollte man immer die Polizei informieren, wenn die Erziehungsberechtigten nicht am Unfallort anwesend sind.

Den Minderjährigen ist die Unfallsituation meist unangenehm, weil sie die Lage nicht überblicken und auch irrig annehmen etwas falsch gemacht zu haben. Aus diesem Grund haben sie den starken Drang, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Daher erklären sie an der Unfallstelle oft, keinen Schaden erlitten zu haben, um sich der Situation schnell entziehen zu können. Dann kommt es oft vor, dass Erziehungsberechtigte im Nachgang die Unfallflucht bei der Polizei anzeigen. (jh)

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