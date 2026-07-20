PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Zusammenstoß mit zwei Radfahrern - Polizei sucht Lkw-Fahrer und Zeugen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Dinxperloer Straße/ Westend;

Unfallzeit: 16.07.2026, 17.00 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw-Fahrer und zwei Radfahrern sucht die Polizei jetzt Zeugen. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend gegen 17.00 Uhr.

Zwei Jugendliche fuhren mit ihren Fahrrädern auf der Dinxperloer Straße in Richtung Meckenemstraße. Beide überquerten die grün zeigende Ampel an der Kreuzung Westend, um die Fahrt geradeaus fortzusetzen. Zeitgleich beabsichtigte ein bislang unbekannter Lkw-Fahrer, von der Dinxperloer Straße nach rechts auf die Straße Westend abzubiegen. Dabei touchierte der Lkw die beiden Fahrräder und die zwei Jugendlichen stürzten.

Zeugen hielten den Lkw-Fahrer an und sprachen mit ihm. Die beiden Jugendlichen gingen zunächst davon aus, unverletzt zu sein. Da sich alle Beteiligten anschließend vom Unfallort entfernten, ohne ihre Personalien auszutauschen, wandten sich die Minderjährigen im Nachgang gemeinsam mit ihren Erziehungsberechtigten an die Polizei. Dabei stellte sich heraus, dass beide leichte Verletzungen erlitten hatten.

Die Polizei sucht nun den Lkw-Fahrer sowie die Zeugen, die vor Ort mit ihm gesprochen haben. Sie werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 zu melden.

Abschließend gibt die Polizei nochmal den Hinweis: Gerade bei Verkehrsunfällen mit Kindern oder Jugendlichen sollte man immer die Polizei informieren, wenn die Erziehungsberechtigten nicht am Unfallort anwesend sind.

Den Minderjährigen ist die Unfallsituation meist unangenehm, weil sie die Lage nicht überblicken und auch irrig annehmen etwas falsch gemacht zu haben. Aus diesem Grund haben sie den starken Drang, sich von der Unfallstelle zu entfernen. Daher erklären sie an der Unfallstelle oft, keinen Schaden erlitten zu haben, um sich der Situation schnell entziehen zu können. Dann kommt es oft vor, dass Erziehungsberechtigte im Nachgang die Unfallflucht bei der Polizei anzeigen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 20.07.2026 – 12:09

    POL-BOR: Bocholt - Unbekannte haben es auf Wohnwagen abgesehen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Ruenhorst; Tatzeit: zwischen 05.07.2026 und 19.07.2026; Auf einen Wohnwagen abgesehen haben es bislang unbekannte Täter in den vergangenen zwei Wochen in Bocholt. Die Unbekannte verschafften sich zwischen dem 05.07.2026 und dem 19.07.2026 unbefugt Zutritt zu einem Parkplatz an der Straße Ruenhorst. Dort parkte der weiße Wohnanhänger mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:09

    POL-BOR: Bocholt - Gewaltsamer Einbruch in einen Betrieb

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Harderhook; Tatzeit: zwischen 18.07.2026, 06.00 Uhr und 19.07.2026, 13.00 Uhr; Auf Arbeitsmaterialien abgesehen hatten es bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam durch ein Rolltor Zutritt zu dem Betrieb am Harderhook. Die Tat ereignete sich zwischen Samstagmorgen und Sonntagmittag. Aus dem Innern entwendeten sie ...

    mehr
  • 20.07.2026 – 12:08

    POL-BOR: Heiden - Zwei Diebstähle am Sonntag

    Heiden (ots) - Tatorte: Heiden, Kreuzweg, Römerseestraße; Tatzeit: 19.07.2026, zwischen 06.30 Uhr und 16.45 Uhr; Zu zwei Diebstählen kam es am Sonntag durch bislang unbekannte Täter in Heiden: Im ersten Fall entwendeten die unbekannten Täter einen Blumentopf aus Kupfer. Sie verschafften sich gegen 06.30 Uhr widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück am Kreuzweg. Dort entwendeten sie das Behältnis, das neben der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren