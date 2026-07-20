Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte haben es auf Wohnwagen abgesehen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Ruenhorst;

Tatzeit: zwischen 05.07.2026 und 19.07.2026;

Auf einen Wohnwagen abgesehen haben es bislang unbekannte Täter in den vergangenen zwei Wochen in Bocholt. Die Unbekannte verschafften sich zwischen dem 05.07.2026 und dem 19.07.2026 unbefugt Zutritt zu einem Parkplatz an der Straße Ruenhorst. Dort parkte der weiße Wohnanhänger mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (jh)

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