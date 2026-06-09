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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Pedelecfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gescher (ots)

Unfallort: Gescher, Holtwicker Damm;

Unfallzeit: 08.06.2026, 14.00 Uhr;

Schwere Verletzungen erlitt ein Pedelecfahrer bei einem Verkehrsunfall am Montag in Gescher. Eine 55-jährige Autofahrerin aus Stadtlohn befuhr gegen 14.00 Uhr den Holtwicker Damm in Fahrtrichtung Ahaus. Zeitgleich wollte ein 85-jähriger Pedelecfahrer aus Heiden im Bereich einer Verkehrsinsel die Fahrbahn vom rechtsseitigen Radweg aus überqueren. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Radfahrer auf die Fahrbahn, wo es trotz eines Ausweichversuchs der Pkw-Fahrerin zum Zusammenstoß kam. Der Mann stürzte und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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