POL-BOR: Heiden - In Schwimmbad-Kiosk eingebrochen
Heiden (ots)
Tatort: Heiden, Am Sportzentrum;
Tatzeit: zwischen 07.06.2026, 20.00 Uhr und 08.06.2026, 07.00 Uhr;
Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag unbefugt Zutritt zu dem Schwimmbadgelände in Heiden. Anschließend machten sie sich gewaltsam an der Tür des dortigen Kiosks zu schaffen. Aus dem Innern entwendeten sie Bargeld.
Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)
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