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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - In Schwimmbad-Kiosk eingebrochen

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Am Sportzentrum;

Tatzeit: zwischen 07.06.2026, 20.00 Uhr und 08.06.2026, 07.00 Uhr;

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum Montag unbefugt Zutritt zu dem Schwimmbadgelände in Heiden. Anschließend machten sie sich gewaltsam an der Tür des dortigen Kiosks zu schaffen. Aus dem Innern entwendeten sie Bargeld.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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