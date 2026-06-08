Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Stromkabel von Baustelle entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Robert-Bosch-Straße;

Tatzeit: zwischen Samstag, 06.06.2026, 10.00 Uhr und Montag, 08.06.2026, 06.00 Uhr;

Mehrere Meter Starkstromkabel entwendet haben Unbekannte am vergangenen Wochenende auf einer Baustelle an der Robert-Bosch-Straße in Bocholt. Die Täter verschafften sich zwischen Samstagvormittag und Montagmorgen Zugang zu dem umzäunten Baustellengelände. Nach bisherigen Erkenntnissen schnitten die Unbekannten ein bereits in einem Erdkanal verlegtes Starkstromkabel ab und nahmen dieses mit. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Robert-Bosch-Straße beobachtet hat oder sonstige Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kriminalkommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990 zu melden. (pl)

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