Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unfallverursacher flüchtet

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Ravardistraße;

Unfallzeit: 08.06.2026, zwischen 17.10 Uhr und 17.40 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Am Montagnachmittag hatte er zwischen 17.10 Uhr und 17.40 Uhr einen an der Ravardistraße geparkten Ford Transit angefahren und beschädigt. Der Transporter stand auf einem der Parkplätze am rechten Fahrbahnrand.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

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