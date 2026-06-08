PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Einladung zum Seniorenradeln in Heek

Heek (ots)

Sicher unterwegs mit dem Pedelec: Der Kreis Borken und die Kreispolizeibehörde Borken laden erneut zum "Seniorenradeln" ein. Die nächste gemeinsame Tour findet am Donnerstag, den 25.06.2026 statt.

Das Präventionsangebot richtet sich insbesondere an ältere Radfahrerinnen und Radfahrer, die mit dem Fahrrad oder Pedelec sicher und entspannt unterwegs bleiben möchten. Gerade im Kreis Borken gewinnt das Thema Verkehrssicherheit zunehmend an Bedeutung. Der Kreis gehört bundesweit zu den Regionen mit der höchsten Pedelec-Nutzung.

Nach der erfolgreichen Einführung im vergangenen Jahr wird das Konzept nun fortgesetzt. Während der begleiteten Tour vermitteln Fachleute praxisnahe Tipps rund um das sichere Verhalten im Straßenverkehr. Die Teilnehmenden erleben typische Verkehrssituationen direkt vor Ort und besprechen gemeinsam mögliche Gefahrenstellen. Themen sind unter anderem das richtige Verhalten an Kreuzungen und Kreisverkehren, die sichere Nutzung von Radwegen sowie die Bedeutung von Helm, Beleuchtung und einer verkehrssicheren Ausstattung. Die Strecke orientiert sich dabei gezielt an Bereichen, die aus verkehrspräventiver Sicht besonders relevant sind. Durch die bewusst kleine Gruppengröße von maximal zwölf Personen bleibt ausreichend Zeit für individuelle Fragen und persönliche Hinweise. Ziel ist es, Sicherheit, Mobilität und Fahrfreude bis ins hohe Alter zu fördern.

Interessierte Seniorinnen und Senioren können sich telefonisch unter 02861 / 900-6161 anmelden. Ein Anrufbeantworter nimmt die Kontaktdaten entgegen; die Teilnehmenden werden anschließend zurückgerufen. Weitere Informationen sowie eine Übersicht aller Termine gibt es unter: www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6204181

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 08.06.2026 – 10:41

    POL-BOR: Borken - Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Ahauser Straße; Tatzeit: zwischen 04.06.2026, 12.00 Uhr und 07.06.2026, 17.00 Uhr; Verwüstete Räume in den eigenen vier Wänden vorfinden musste ein Hausbesitzer am Sonntagnachmittag in Borken. Zwischen Donnerstag und Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus an der Ahauser Straße. Sie durchwühlten im Innern sämtliche Schränke und Schubladen. Die ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:40

    POL-BOR: Borken - In Tierarztpraxis eingebrochen

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Nordring; Tatzeit: zwischen 06.06.2026, 14.00 Uhr und 07.06.2026, 16.05 Uhr; Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in Borken: Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in das Gebäude am Nordring ein. Dort entwendeten sie Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. ...

    mehr
  • 08.06.2026 – 10:39

    POL-BOR: Vreden - Einbruch in Retourenhandel - Täter entwenden hochwertige Elektronik

    Vreden (ots) - Tatort: Vreden, Bahnhofstraße; Tatzeit: zwischen 06.06.2026, 18.00 Uhr und 07.06.2026, 09.30 Uhr; In die Räumlichkeiten eines Retourenhandels eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Bahnhofstraße in Vreden. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Einbrecher in der Nacht zum Sonntag die Eingangstür des Geschäfts auf und verschafften ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren