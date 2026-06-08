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Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - In Tierarztpraxis eingebrochen

Borken (ots)

Tatort: Borken, Nordring;

Tatzeit: zwischen 06.06.2026, 14.00 Uhr und 07.06.2026, 16.05 Uhr;

Am vergangenen Wochenende kam es zu einem Einbruch in eine Tierarztpraxis in Borken: Bislang unbekannte Täter drangen zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag in das Gebäude am Nordring ein. Dort entwendeten sie Bargeld.

Die Polizei sucht Zeugen und erbittet Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Ann-Christin Osterholt (ao),
Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

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