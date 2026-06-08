Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unbekannte brechen in Wohnhaus ein

Borken (ots)

Tatort: Borken, Ahauser Straße;

Tatzeit: zwischen 04.06.2026, 12.00 Uhr und 07.06.2026, 17.00 Uhr;

Verwüstete Räume in den eigenen vier Wänden vorfinden musste ein Hausbesitzer am Sonntagnachmittag in Borken. Zwischen Donnerstag und Sonntag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Wohnhaus an der Ahauser Straße. Sie durchwühlten im Innern sämtliche Schränke und Schubladen. Die Einbrecher stahlen Bargeld und Schmuck. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

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