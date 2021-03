Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Bücherschrank in Brand gesetzt

Gescher (ots)

Rund 250 Bücher beherbergte der Bücherschrank im Gescheraner Generationenpark. Bücher entnehmen und gelesene Werke hineinstellen, das ist das Prinzip dieser öffentlichen, von Vertrauen geprägten Einrichtung. Nur noch Asche ist jetzt von dem Lesestoff übrig, der Bildung sowie Zeitvertreib bringen sollte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von Brandstiftung auszugehen. Zu dem Geschehen kam es gegen 04.30 Uhr in der Nacht zum Donnerstag. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

