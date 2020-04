Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Unfall mit Elektro-Scooter

Ein Leichtverletzter

Heek (ots)

Leichte Verletzungen hat ein 33-jähriger Ahauser bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Heek-Ahle erlitten. Eine 52-jährige Autofahrerin befuhr gegen 10.15 Uhr den Kapellenhook in Richtung L573. Beim Rechtsabbiegen auf die Ahauser Landstraße in Richtung Ahaus übersah die Ahauserin den E-Scooter-Fahrer, der auf dem Radweg der L573 in Richtung Ahaus unterwegs gewesen war. Es zum Zusammenstoß. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 500 Euro.

