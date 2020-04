Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fußgängerin auf Parkplatz angefahren

Bocholt (ots)

Beim Zurücksetzen hat ein unbekannter Autofahrer am Mittwoch in Bocholt eine Fußgängerin erfasst. Die 54-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Das Geschehen hatte sich gegen 17.10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Welfenstraße abgespielt. Nach Angaben der Bocholterin sei der Fahrer sofort ausgestiegen und habe Polizei und Rettungskräfte verständigen wollen. Sie habe dies aber abgelehnt, da sie zu diesem Zeitpunkt noch keine Schmerzen verspürt habe. Diese stellten sich erst später ein. Bei dem Wagen des Unbekannten soll es sich um einen dunkelblauen Skoda handeln. Der Fahrer war etwa 35 bis 40 Jahre alt und hatte weißes Haar. Die Polizei bittet ihn und weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden.

