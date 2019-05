Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Mittwoch, d. 01.05.2019

Wiesbaden (ots)

Verkehrsunfall mit Rettungswagen, zwei Verletzte Zeit: Mittwoch, d. 01.05.2019, 12:30 Uhr Ort: Wiesbaden, Dotzheimer Straße / Carl-von-Linde-Straße

Im Kreuzungsbereich Dotzheimer Straße / Carl-von-Linde-Straße kam es zu einem Zusammenstoß zwischen einem Rettungswagen und einem Pkw. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Der Rettungswagen befuhr die Dotzheimer Straße, aus Richtung Innenstadt kommend, in Richtung Dr. Horst-Schmidt-Kliniken. Das Fahrzeug war mit drei Besatzungsmitgliedern sowie einer Patientin besetzt. Diese sollte in die Dr. Horst-Schmidt-Kliniken verlegt werden. Der Rettungswagen hatte Blaulicht und Martinshorn eingeschaltet. Das zweite unfallbeteiligte Fahrzeug, ein Pkw VW Golf, befuhr die Carl-von-Linde-Straße in Richtung Dotzheimer Straße. Der Pkw war mit der 35-jährigen Fahrerin und drei Kindern im Alter von 3, 10 und 11 Jahren besetzt. Die Golffahrerin fuhr in den Kreuzungsbereich ein und es kam dort zum Zusammenstoß mit dem Rettungswagen. Durch den starken Aufprall wurde der Rettungswagen gegen ein Verkehrsschild und die dortige Ampel geschoben. Durch den Unfall wurden zwei Besatzungsmitglieder des Rettungswagens leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrerin des VW Golf sowie die drei Kinder blieben unverletzt, wurden aber vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Patientin im Rettungswagen wurde durch den Unfall nicht verletzt. Am Rettungswagen entstand ein Sachschaden von rund 30.000EUR. Der Schaden des VW Golf beträgt 5.000EUR. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr der Rettungswagen bei "Rot" und der Pkw VW Golf bei "Grün" in den Kreuzungsbereich ein. Die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache dauern noch an.

Heinz, PHK & KvD

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

