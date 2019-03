POL-BOR: Ahaus - Radfahrer schwer verletzt

Kreispolizeibehörde Borken

Von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden ist am Montag ein 66-jähriger Radfahrer bei einem Unfall in Ahaus-Alstätte. Der Ahauser wollte von einem Wirtschaftsweg kommend die Gronauer Straße überqueren, um einen gegenüberliegenden Radweg zu erreichen. Dabei kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug eines 74-jährigen aus Ahaus: Dieser befuhr die Gronauer Straße in Richtung Bundesstraße 70. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 3.000 Euro.

