Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Gegen Baum geprallt und schwer verletzt

Isselburg (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 70 Jahre alter Autofahrer am Montag bei einem Unfall in Isselburg Heelden erlitten. Der Reeser befuhr die Bocholter Straße (B 67) gegen 10.30 Uhr in Fahrtrichtung Bocholt. Dort überholte er ein anderes Fahrzeug, scherte wieder ein und kam dabei aus zunächst ungeklärter Ursache ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte gegen einen Baum. Der Schwerverletzte kam in ein Krankenhaus, der entstandene Sachschaden liegt circa bei 12.000 Euro.

