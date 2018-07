POL-BOR: Bocholt - Beutestücke im Bild

3 weitere Medieninhalte

Bocholt (ots) - Die Polizei hat zahlreiche Schmuckstücke sichergestellt im Rahmen der Ermittlungen zu einer Raub- und Diebstahlsserie, die in diesem Jahr vor allem im Raum Bocholt für Schlagzeilen gesorgt hatte. Jetzt hoffen die Beamten darauf, dass sich daraus weitere Ermittlungsansätze ergeben. Um das Wiedererkennen zu ermöglichen, hat die Kreispolizeibehörde Borken zahlreiche Aufnahmen der sichergestellten Objekte als Fotoalbum in ihrem Facebook-Account veröffentlicht. Er findet sich im sozialen Netzwerk Facebook unter Polizei NRW Borken. Darüber hinaus sind dieser Pressemitteilung hochauflösende Bilder beigefügt, die in der Vergrößerung ebenfalls einen detaillierten Blick auf die entsprechenden Schmuckstücke erlauben. Die Täter waren ungewöhnlich brutal vorgegangen: In einer für Einbruchsdiebstähle völlig untypischen Art und Weise hatten sie den Kontakt zu ihren Opfern gesucht, diese teils gefesselt und bedroht. Wie berichtet, war es jetzt zu einem wichtigen Ermittlungserfolg gekommen: Die eigens eingesetzte Ermittlungskommission hatte die Serie aufklären können. In diesem Zusammenhang waren vier Tatverdächtige festgenommen worden.

Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel.:(02861) 900 53 28

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell