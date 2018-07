POL-BOR: Ahaus - Von Fahrbahn abgekommen

Ahaus (ots) - Erst verlor er die Kontrolle darüber, dann überschlug sich sein Auto: Leichte Verletzungen hat ein 28 Jahre alter Autofahrer aus Bad Wünnenberg bei einem Unfall erlitten, der sich am Mittwoch auf der Bundesstraße 70 in Ahaus-Alstätte ereignete. Der Mann war dort mit seinem Wagen in Richtung Alstätte unterwegs, als es nach ersten Erkenntnissen wohl aus gesundheitlichen Gründen zu dem Alleinunfall kam. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer ins Krankenhaus. Der Sachschaden liegt bei circa 15.000 Euro.

