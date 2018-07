POL-BOR: Rhede - Radfahrerin kommt zu Fall

Rhede (ots) - Leichte Verletzungen hat eine 71-jährige Radfahrerin am Samstag bei einem Unfall in Rhede erlitten. Sie befuhr gegen 16.45 Uhr den Radweg an der Büngerner Allee. Zwei unbekannte Radfahrer kamen ihr kurz vor der Einmündung Jahnstraße entgegen. Ihre Fahrräder und das Rad der Rhederin berührten sich, wodurch die Frau stürzte. Die Radfahrer halfen ihr auf, leisteten erste Hilfe und entschuldigten sich. Danach fuhren sie weiter. Die Polizei bittet die Radfahrer sowie Zeugen, sich beim Verkehrskommissariat in Bocholt zu melden: Tel. (02871) 2990.

