POL-GT: Pedelecfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (MK) - In der Sonntagnacht (02.08., 03.35 Uhr) wurde die Polizei durch Zeugen über eine körperliche Auseinandersetzung zweier unbekannter Männer mit einer Frau an der Kreuzung von-Steinfurt-Straße/ Wulfbrede informiert. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde die Frau aus Herzebrock-Clarholz während eines Disputs zu Boden geschubst und auch geschlagen. Als sich die Zeugen der ...

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