POL-GT: Pedelecfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt
Gütersloh (ots)
Harsewinkel (MK) - Am Samstagnachmittag (01.08., 16.40 Uhr) kam eine 61-jährige Frau aus Steinhagen mit ihrem Pedelec zu Sturz, als sie auf einem Waldweg nahe der Straße Boomberge die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor. Der anschließend eingesetzte Rettungsdienst brachte die Frau zur weiteren stationären Behandlung in ein Gütersloher Krankenhaus.
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