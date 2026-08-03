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Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannte Täter flüchtet nach Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Nach einem Tageswohnungseinbruch am Brennwiesenweg flüchtete ein bislang unbekannter Täter am Freitagvormittag (31.07., 10.25 Uhr) aus einem Einfamilienhaus in Richtung eines nahen Spielplatzes. Den Ermittlungen nach gelangte der Täter durch ein rückwärtiges Fenster in die Wohnräume. Als eine Bewohnerin verdächtige Geräusche wahrnahm und sich bemerkbar machte, flüchtete der Einbrecher unmittelbar und ohne Tatbeute.

Der Beschreibung nach war der Tatverdächtige zwischen 1,70 - 1,80 Meter groß mit einer korpulenten Statur. Zudem fiel ein helles T-Shirt beim Tatverdächtigen auf.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatortes gemacht? Wer kann Hinweise auf den beschriebenen Tatverdächtigen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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