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Polizei Gütersloh

POL-GT: Lagereinbruch an der Carl-Bosch-Straße - Kupferdraht gestohlen

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Die Lagerhalle einer Firma an der Carl-Bosch-Straße im Ortsteil Künsebeck war am vergangenen Wochenende (31.07. - 03.08.) Ziel eines Einbruchs bislang unbekannter Täter. Die Einbrecher schlugen ein Fenster zum Lager ein. Nach bisherigem Stand wurden diverse Spulen mit Kupferdraht gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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