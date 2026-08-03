Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizei sucht Zeugen nach Auseinandersetzung

Gütersloh (ots)

Herzebrock-Clarholz (MK) - In der Sonntagnacht (02.08., 03.35 Uhr) wurde die Polizei durch Zeugen über eine körperliche Auseinandersetzung zweier unbekannter Männer mit einer Frau an der Kreuzung von-Steinfurt-Straße/ Wulfbrede informiert. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde die Frau aus Herzebrock-Clarholz während eines Disputs zu Boden geschubst und auch geschlagen. Als sich die Zeugen der Kreuzung näherten und sich bemerkbar machten, flüchteten beide Männer zu Fuß von der Örtlichkeit in Richtung Marienfelder Straße. Die Frau wurde leicht verletzt, verzichtete aber auf eine ärztliche Behandlung. Die weitere Aufklärung der genauen Hintergründe ist aktuell Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen.

Der Beschreibung nach waren die Männer dunkel gekleidet. Einer hatte war etwa 1,65 Meter groß und hatte dunkle, lange und lockige Haare, ähnlich eines Afro-Looks. Der andere war etwa 1,75 Meter groß und hatte dunkle kurze Haare.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Wer kann Hinweise auf die beteiligten Personen geben? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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