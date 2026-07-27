Polizei Gütersloh

POL-GT: Motorradfahrer stürzt

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Freitagabend (24.07., 20.38 Uhr) stürzte ein 22-jähriger Motorradfahrer. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Nach bisherigem Erkenntnisstand fiel der Rietberger samt seiner KTM zu Boden, als er mit dem Motorrad von der Westerwieher Straße nach rechts auf einen Parkplatz abbiegen wollte. Er befuhr zuvor die Westerwieher Straße in Richtung Rietberg Mitte.

Mit einem Rettungswagen wurde der 22-Jährige in ein Gütersloher Krankenhaus gefahren.

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