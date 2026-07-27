Polizei Gütersloh

POL-GT: Kleine Heide - Täter flüchtet nach Firmeneinbruch

Gütersloh (ots)

Halle (Westf.) (MK) - Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Samstagnacht (25.07., 00.20 Uhr) durch das Aufhebeln eines Fensters Zutritt in eine Firma an der Straße Kleine Heide. Als ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes verdächtige Geräusche im Gebäude wahrnahm und sich bemerkbar machte, flüchtete der Einbrecher. Der Beschreibung nach war der Täter 30 - 40 Jahre alt, mit schlanker Statur und westeuropäischem Aussehen. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und eine schwarze Hose.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch machen oder hatte verdächtige Beobachtungen im Bereich des Industriegebiets? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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