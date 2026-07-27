Polizei Gütersloh

POL-GT: Raubstraftat an der Kirchstraße - Zeugenaufruf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Sonntagnachmittag (26.07., 15.15 Uhr) wurden zwei Männer und zwei Frauen (22, 23, 25 und 28 Jahre alt) von Unbekannten an der Kirchstraße angesprochen. Die zwei bislang unbekannten Tatverdächtigen waren den Angaben nach maskiert und setzten Reizgas gegen die vier Geschädigten aus Rumänien ein. Drei von ihnen erlitten leichte Verletzungen. Die Tatverdächtigen rissen einem der Männer eine Umhängetasche von der Schulter. Anschließend rannten sie in Richtung Stadtbibliothek davon.

Einer der Tatverdächtigen war zwischen 175cm und 185cm groß und schlank. Sein Begleiter war etwas kleiner und kräftiger. Beide waren mit einer Sturmhaube maskiert.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu der Tat machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum an der Kirchstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell