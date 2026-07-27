Polizei Gütersloh

POL-GT: Renault Traffic an der Alten Verler Straße gestohlen

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Diebe haben an der Alten Verler Straße einen Transporter am gestohlen. Der Tatzeitraum lag war von Donnerstag (16.07.) bis Freitag (24.07.). Zuvor wurde das Fahrzeug auf dem Gelände eines Autohandels zum Verkauf bereitgestellt und verschlossen abgestellt. Es handelte sich um einen schwarzen Renault Traffic, Baujahr 2020. An dem Transporter waren keine Kennzeichen angebracht.

Die Polizei sucht Zeugen. Können Sie weitere Angaben zu dem Diebstahl machen oder haben Sie im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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