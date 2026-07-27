Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrecher wird von Bewohner verschreckt

Gütersloh (ots)

Versmold (FK) - Sonntagmorgen (26.07., 03.40 Uhr) verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher über eine rückwärtige Tür Zutritt zu einem Wohnhaus an der Straße Am Bahndamm. Im Wohnzimmer des Hauses traf er auf einen Bewohner. Vor diesem flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Der Unbekannte war zwischen 30 und 35 Jahre alt, hatte kurze dunkle Haare und einen dunklen Bart.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Einbruch machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen rund um den Tatort gemacht? Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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