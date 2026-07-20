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Polizei Gütersloh

POL-GT: Touran-Fahrer flüchtet vor der Polizei

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück/ Rietberg (FK) - Samstagnachmittag (18.07., 17.00 Uhr) beabsichtigten Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde Gütersloh einen blauen VW-Touran an der Rietberger Straße anzuhalten.

In dem Wagen saßen zwei Männer. Der Fahrer des Autos reagierte auf die Anhaltesignale der Polizei nicht. Er fuhr im weiteren Verlauf nahezu durchweg mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, missachtete rote Ampeln und geriet mehrfach in den Gegenverkehr. Dabei kam es häufiger zu Beinaheunfällen.

Die Fahrt des VWs ging von der Rietberger Straße über die Hammersenstraße, den Ostring, die Hellingrottstraße in Richtung Varenseller Straße. Danach über die Kreuzung Varenseller Straße/ Kappelnstraße auf die Hauptstraße bis zum Ortseingang Neuenkirchen. Auf der Bahnhofstraße hielt der Mann letztendlich an.

Der 43-jährige Fahrer aus Polen stand merkbar unter Drogeneinfluss. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Diese wurde ihm bereits entzogen. Dem Mann wurde eine Blutprobe abgenommen. Das Fahrzeug wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Wem ist der Pkw entgegengekommen? Wer musste abbremsen, um einen Unfall zu vermeiden? Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gütersloh
Pressestelle Polizei Gütersloh
Telefon: 05241 869-2271
E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de
Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/
Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_gt
Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell

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