Polizei Gütersloh

POL-GT: Körperverletzung unter Jugendlichen

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Sonntagmorgen (19.07., 01.55 Uhr) wurde die Polizei über einen verletzten 15-Jährigen an der Schützenhalle in Kaunitz and er Paderborner Straße informiert.

Es stellte sich im Zuge erster Ermittlungen heraus, dass der 15-Jährige zuvor von einem 16-Jährigen mit einer Flasche geschlagen worden war. Der 16-Jährige versuchte daraufhin zu flüchten und stürzte über einen Graben.

Beide Jugendlichen wurde in ein Krankenhaus gefahren.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht Zeugen. Hinweise und Angaben zu der Auseinandersetzung nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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