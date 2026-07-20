Polizei Gütersloh

POL-GT: Männer gehen aufeinander los - Auseinandersetzung am Nordring

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Sonntagabend (19.07., 20.15 Uhr) meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern auf einem Tankstellengelände am Nordring. Ersten Erkenntnissen sind fünf Männer aus Oelde und aus Gütersloh zwischen 18 und 26 Jahren aufeinander losgegangen, nachdem sie mit zwei Autos auf das Gelände gefahren waren.

Zeugen berichteten, dass die Männer Schlagstöcke, Pfefferspray und Messer in den Händen hielten und zumindest mit einem Schlagstock geschlagen wurde. Ebenso wurde ein Pfefferspray genutzt. Weitere Zeugen berichteten von dem Einsatz einer Schreckschusspistole.

Teilweise flüchteten die Männer vor dem Eintreffen der Polizei. Sie konnten im Umfeld und im Zuge der eingeleiteten Ermittlungen angetroffen werden. Sie klagten teilweise über leichte Verletzungen.

Die Polizei Gütersloh hat ein Ermittlungsverfahren zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Auseinandersetzung eingeleitet. Es werden weitere Zeugen gesucht. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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