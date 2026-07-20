Polizei Gütersloh

POL-GT: Schlägerei an der Osnabrücker Landstraße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Die Polizei wurde Samstag um kurz nach Mitternacht (18.07., 00.30 Uhr) über eine Schlägerei unter mehreren Personen informiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte befanden sich mehrere Personen auf dem Parkplatz eines Supermarkts. Einige gingen und fuhren mit E-Scootern direkt davon.

Es stellte sich heraus, dass aus einer Gruppe bislang unbekannter Personen heraus auf drei Männer eingeschlagen wurde. Dabei erlitt einer der drei Männer, ein 20-jähriger Gütersloher, schwere Verletzungen. Die anderen beiden, 21- und 42- jährige Gütersloher, wurden leicht verletzt. Die Gruppe der Tatverdächtigen waren Frauen und Männer. Einige waren mit E-Scootern unterwegs.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Hintergründe zu der Tat sind bislang unbekannt. Hinweise und Angaben zu der Auseinandersetzung und den handelnden Personen nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

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